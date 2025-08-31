"Corro más, me encuentro mejor y no estoy adormilado": la confesión de un empresario que se inyecta Ozempic

Álvaro Gabarró cuenta sus impresiones tras adelgazar con el famoso fármaco después de engordar 10 kilos al dejar de fumar. "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando", asevera.

Son muchos los que han recurrido en los últimos años a Ozempic para acabar con esos kilos de más. Aunque el famoso fármaco y el descontrol en su uso ha llevado a numerosas críticas por parte de expertos y médicos. En un programa especial de Equipo de Investigación emitido en 2024, el empresario Álvaro Gabarró cuenta que recurrió a las inyecciones de Ozempic como herramienta para controlar su peso.

El medicamento, indicado originalmente para tratar la diabetes, se ha convertido en el aliado de Gabarró para perder los 10 kilos que ganó tras abandonar el tabaco. "No podía dominar ese incremento de peso", confiesa.

Al inicio del tratamiento, Gabarró pesaba 95 kilos. En el momento de la entrevista estaba en 88, aunque llegó a alcanzar los 85 kilos en su punto más bajo. "Aparte de la imagen corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", comenta. Además, confiesa que en cenas con amigos se toma "medio platito por quedar bien y poco más".

Además, el empresario admite que cuando nota que está ganando peso su reacción es clara."Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando".

Finalmente, advierte sobre un aspecto importante: tras haberse inyectado Ozempic en tres ocasiones a lo largo de tres o cuatro años, ha comprobado que el medicamento puede tener efecto rebote si no se mantienen ciertos hábitos. "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

