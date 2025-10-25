Las sorprendentes ganancias de una red de blanqueo: 800.000 euros por la venta de bocadillos en una casa

La Agencia Tributaria ha destapado una red de blanqueo de dinero con 130 implicados, entre ellos 32 menores. Una supuesta vendedora de bocadillos llegó a acumular 800.000 euros, pese a declarar ingresos mínimos.

La Agencia Tributaria ha destapado una amplia red de blanqueo de dinero en la que estaban implicadas 130 personas, entre ellas 32 menores de edad. El caso salió a la luz tras el análisis de más de mil cuentas bancarias sospechosas en Extremadura, dentro de una investigación revelada por el programa Equipo de Investigación.

Entre los hallazgos más llamativos figura el de una supuesta vendedora de bocadillos que habría llegado a acumular 800.000 euros en sus cuentas. "Si comparamos sus ingresos declarados con las cantidades que maneja, el desfase es absoluto", explicó un representante de la Agencia Tributaria, como puede verse en el vídeo superior.

Según los investigadores, los bancos eran el principal canal del blanqueo: "Ahí ingresan las cantidades que van amasando, y el dinero pasa de padres a hijos", detalló un jefe de la AEAT en Extremadura.

El contraste de las cifras resulta evidente: "Una persona que en 2009 ganaba 654 euros dispone hoy de ocho cuentas bancarias con un total de 46.000 euros", añadió. Los reporteros intentaron hablar con la presunta vendedora, pero ésta se negó a declarar e incluso agredió a uno de los periodistas.

