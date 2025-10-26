Comprar un pueblo en Toledo por 300.000 euros para convertirlo en un resort de 8 millones

Un constructor toledano se hizo con la aldea de Salto de Castro, donde pretende levantar un complejo turístico. "Aquí quiero hacer la primera fase del complejo; hay cinco casas donde vivían ingenieros y la antigua escuela, que podría transformarse en un gimnasio o una sala de relax", contaba en 2023 a Equipo de Investigación.

Salto de Castro, en Zamora, era un pueblo abandonado cuando fue adquirido por un constructor toledano en 2023. Su venta atrajo titulares de todo el mundo. Este enclave abandonado, situado en una de las zonas más envejecidas y despobladas del país, cuenta con siete hectáreas, 44 viviendas, una iglesia, cuartel de la Guardia Civil, hospedería, consultorio médico y dos piscinas.

Tras la publicación de la noticia en la BBC´´, en apenas ocho días un agente inmobiliario cerró su venta. "Recibimos unas 80 llamadas diarias de países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, India o Turquía", relataba entonces el agente a Equipo de Investigación. Pero fue finalmente Óscar Torres, un constructor toledano, quien se quedó con la localidad por tan solo 300.000 euros. Su proyecto despertó el interés incluso de una televisión china: convertiría Salto de Castro en un complejo turístico.

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, Torres recorría el lugar y desvelaba sus planes: "Aquí quiero hacer la primera fase del complejo; hay cinco casas donde vivían ingenieros y la antigua escuela, que podría transformarse en un gimnasio o una sala de relax". También adelantaba que la vivienda del ingeniero jefe sería para uso personal y que la iglesia la mantendrá "prácticamente como está".

El constructor calculaba que, una vez rehabilitado, el valor del pueblo podría situarse entre los 8 y los 10 millones de euros. Para conocer el coste de esa reforma, un arquitecto especializado, tras revisar el estado del lugar y teniendo en cuenta que lo más costoso será renovar el saneamiento, estimaba el presupuesto total en 3.760.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.