Así se truncó el sueño del jeque que compró el pueblo de Peguera: "Al final, lo ha dejado por aburrimiento"

En 2003, el dubaití Butti Bin Maktoum se fijó en la aldea de Peguera, situada a 130 kilómetros de Barcelona, y la compró por tres millones y medio de euros. Su idea era convertir el enclave natural en un complejo turístico de lujo, pero se topó con la Generalitat.

Su idea: convertir el enclave natural en un resort de lujo no apto para todos los bolsillos, compuesto por más de 40 chalets, un hotel de 40 habitaciones, y un aparcamiento a la entrada del poblado. Sin embargo, su sueño se vio truncado.

Nueve años después de comprar el pueblo (cuando se emitió este programa), la Generalitat solo había dado el visto bueno a la rehabilitación de las 30 casas y a la construcción de un hotel. Además, en el registro de la propiedad no aparece en ninguna parte el nombre del jeque, sino que la propietaria es una empresa cuyo administrador único es el dueño del criadero de halcones donde el jeque adquirió sus animales.

Harald Kuspert, administrador de la empresa, indicaba entonces a Equipo de Investigación que "en este país las cosas tardan tanto tiempo en decidirse que uno busca otras oportunidades". "Al final, lo ha dejado por aburrimiento", expresaba Kuspert en referencia al jeque, al tiempo que afirmaba que "se ha desilusionado con el proyecto por el tiempo que se tardó".

