Lo que no se cuenta sobre "el chollo" de comprar un pueblo abandonado en España

Solo en 2023, el mercado de pueblos abandonados de España había crecido hasta un 30%. Sin embargo, tras la apariencia de ganga que atrae, sobre todo, a compradores extranjeros, se esconde una letra pequeña que pocos conocen antes de firmar.

Desde hace algunos años son muchos los ciudadanos extranjeros que invierten en España adquiriendo pueblos abandonados que han quedado a merced de la España vaciada. Esta moda, que ha llevado a gente de Reino Unido, incluso a algún jeque árabe, a hacerse con aldeas, esconde una letra pequeña que no se pone de manifiesto en los artículos de los periódicos extranjeros que anuncian "el chollo" de comprar una localidad en España.

Alberto Alcalde Girado, profesor de marketing en ESIC, desvelaba en 2023 en Equipo de Investigación la "letra pequeña" que rara vez se cuenta a los extranjeros a la hora de ofrecerles pueblos abandonados en España.

El profesor explicaba que el interés por estos pueblos parte de una fuerte carga emocional: "Un pueblo es naturaleza, tiempo detenido, recuerdos de la niñez, familia… La palabra pueblo tiene un sinfín de connotaciones positivas y prácticamente ninguna negativa", señalaba.

El fenómeno no ha pasado desapercibido en la prensa internacional. 'The New York Time's titulaba uno de sus artículos con un sugerente "¿Buscando un lugar en el sol?", aludiendo a estas aldeas españolas. "Lo que venden es una escapada a un modo de vida concreto y la respuesta que te dan es: ¿qué tal un pueblo español abandonado?", apuntaba Alcalde. También 'The Daily Mai' resaltaba en una publicación: "Hay pueblos fantasmas que puedes comprar por 50.000 libras; miles de aldeas españolas abandonadas a la venta a menos de la mitad de precio de un garaje en Londres".

Sin embargo, Alcalde advierte de lo que esos titulares no cuentan: "Te dice que puedes comprar por 50.000 libras miles de aldeas españolas abandonadas, pero no te dice cuánto te va a costar realmente habitarlas. Son productos inacabados, con casas incompletas y necesidad de obras. El reclamo debería ser: 'Cómprate un pueblo… y trabaja bastante para convertirlo en el lugar con el que sueñas'", concluye.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.