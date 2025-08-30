Equipo de Investigación, testigo de las peligrosas prácticas de los estudiantes británicos en Salou: de los balcones al hospital

De balcón en balcón intentaba saltar un joven británico en Salou ante las cámaras de Equipo de Investigación en 2013. Estas prácticas, habituales entre los asistentes al Salou Fest, tenían sus consecuencias.

En 2013, el programa Equipo de Investigación consiguió registrar, pese a la oposición de la organización, el impacto que el consumo excesivo de alcohol tenía entre los universitarios británicos que acudían al Saloufest. Este festival, celebrado en los días previos y posteriores a la Semana Santa, se prolongó hasta 2018, cuando las quejas vecinales forzaron su desaparición.

Durante 16 años, el evento atrajo a más de 100.000 estudiantes y generó alrededor de cinco millones de euros anuales en temporada baja. Sin embargo, el descontrol asociado a la cita terminó pesando más que los beneficios económicos.

Las escenas de jóvenes saltando de un balcón a otro ilustraban mejor que cualquier dato la magnitud del problema. La diversión se convertía en riesgo, y los accidentes no tardaban en llegar.

Los informativos recogían episodios como el narrado entonces por Lourdes Maldonado en Antena 3: "Un joven británico ha resultado herido grave tras precipitarse desde el balcón del apartamento en el que se alojaba en Salou". "Parece ser que llegó solo y borracho. Decidió escalar por el edificio hasta que se precipitó y acabó en el patio interior", relataba la periodista desplazada al lugar.

En ese contexto, Equipo de Investigación se puso en contacto con el concejal de Turismo de la localidad. La propia Glòria Serra introducía la entrevista con estas palabras: "Con un joven herido en el hospital, el trabajo de este hombre hoy es complicado. Consiste en defender que el viaje de los jóvenes británicos tiene más ventajas que inconvenientes para la ciudad".

