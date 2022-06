José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', cumple una condena de prisión permanente revisable por el asesinato de la joven Diana Quer. Equipo de Investigación habló con la tía del asesino en un programa de 2019 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.

Como recoge el vídeo, la mujer se refirió a él con desprecio: "Por mí que se pudra. Y si lo matan, mejor. Muerto el perro, se acabó la rabia".

"Ya he dicho bien claro que yo no soy tía de nadie, no tengo sobrinos", aseguró tajante durante la entrevista. La mujer agregó que el sobrino tenía a los miembros de su familia "engañados".

"Yo ayudé a criarlo. Se me hace muy doloroso hablar de eso", relató la mujer, que también desveló cómo se encarga de depositar flores "donde murió la niña" en los días "especiales".

Rememoró con rabia, además, cuál era la reacción de su sobrino cuando se hablaba en público de la desaparición de Diana Quer. "Decía que estaría fuera, que se habría marchado. Era un cabrito. Era un violador", sostiene.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró el pasado delictivo de Abuín previo al asesinato de Diana. Llegó a ser detenido delante de sus padres porque los agentes encontraron cocaína en un registro domiciliario. Su tía recordó los hechos y se refirió a ellos: "Esa historia la recuerdo muy bien porque me tocó en medio. Le pillaron 20 kilos de droga ahí, en la casa de mi hermana". En el vídeo que se incluye a continuación puedes ver más detalles.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.