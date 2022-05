José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', se encuentra cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La Policía Local empieza a fijarse en él a partir de su mayoría de edad. Antonio Tubio, jefe de la Policía Local de Rianxo, explica que en los más de 37 años que lleva trabajando ahí lo recuerda "desde siempre".

"Era la clásica persona que podía estar cometiendo infracciones de tráfico, le gustaba la velocidad. Le empezamos a conocer por eso", sostiene.

En este sentido, el jefe de Policía destaca que posteriormente comenzó a haber "problemas entre miembros de la familia".

En 2003, a sus 27 años, José Enrique Abuín se casa con Rosario, una menor de 16 a la que conoce en las fiestas de un pueblo vecino. Tan solo lleva un año casado y acaba de ser padre cuando él protagoniza un episodio que dividirá a la familia.

La hermana gemela de Rosario denuncia que cuando era menor, él la violó.

"Sobre las 8:30 de la mañana del 17 de enero de 2005 estaba esperando el autobús para ir al instituto y se acercó mi cuñado en su coche. Me dijo que subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a por dinero para devolvérselo a mi padre", relata ella.

"Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Le dije que no quería hacer nada con él, que me llevase a casa. Me dijo que por chivata me iba a pasar eso", prosigue.

La cuñada de 'El Chicle' lo denuncia ante la Guardia Civil y en su declaración revela un secreto que lleva meses guardando: "Había abusado ya de mí en julio de 2004 y en diciembre de ese mismo año volvió a hacerlo. Me dijo que le hiciera una felación, le respondí que no. Como me negué, me dijo que me follaba. No me peleé, solo me quedé inmóvil hasta que terminó. Duró unos diez minutos. Mientras me vestía me dijo que, si lo contaba, mataba a mi hermana, a mi sobrina y que luego me mataría a mí. Y que también él se quitaría la vida".

En ese momento, 'El Chicle' ingresa por primera vez en prisión.

Por otro lado, Equipo de Investigación analiza cómo fue la infancia y la juventud de José Enrique Abuín. El programa habla con el responsable de un taller mecánico en el que trabajó, que relata cómo era: "Nadie se fiaba de él, le gustaba robar". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.