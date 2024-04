María, de tan solo 8 años, había pasado el día con sus abuelos antes de que sus abuelos la llevaran a casa con su padre, aunque no le tocaba la custodia en ese momento, para cenar una pizza juntos. "Es que ellos no tenían ni custodia compartida, pero Marianela quería muchísimo a Miguel Ángel y no le quería quitar la visita", explicó la abuela de la niña asesinada a este programa de Equipo de Investigación en 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Es por eso que la niña estaba con su padre el día del crimen, un asesinato que fue descubierto por sus propios abuelos después de que su hija les llamara para advertirles de que no aparecían. Fue en ese momento cuando el abuelo se acercó a la casa de Miguel Ángel para ver si estaban allí. "Cuando vi la puerta abierta del piso me entró una cosita en la barriga porque eso siempre estaba cerrado", recordó el abuelo, quien al mirar dentro se encontró que estaba el pasillo lleno de sangre.

"Cuando miré en la habitación, le vi enterrado en un charco de sangre al pobrecito", dijo entre lágrimas a este programa. Acto seguido, comenzó a gritar: "¡¿Dónde está mi niña?! Entonces entré a la habitación y me la encontré detrás de la puerta. Le toqué la manita y la tenia fría". Acto seguido, exclamó: "¡Les han matado!".