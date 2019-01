El horrible relato de los abuelos de la niña del crimen de Almonte tras encontrar los cuerpos

Después de pasar el día con la pequeña, los abuelos maternos la llevaron con su padre aunque no le tocara la custodia en ese momento. "Es que ellos no tenían ni custodia compartida porque Marianela quería muchísimo a Miguel Angel y no le quería quitar la visita", destaca la abuela.

Por eso, la pequeña estaba junto a su padre en el momento del terrible crimen. Un asesinato que fue descubierto por los propios abuelos. "Cuando llegué a la casa la puerta estaba abierta, algo que nunca ocurría, y cuando miré vi todo el pasillo lleno de sangre", recuerda Mariano, abuelo de la niña.

