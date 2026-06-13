La respuesta de un médico a Miguel Bosé por atribuir su recuperación por tuberculosis al CDS: "Es un tipo de lejía que no sirve para lo que dice"

Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas explicó que el CDS es "una lejía mucho más corrosiva", utilizada en el ámbito industrial para la potabilización del agua, y negó que exista evidencia científica que respalde su uso como tratamiento para la tuberculosis.

El cantante Miguel Bosé aseguró que logró superar una grave tuberculosis gracias al CDS, una sustancia cuyo uso está prohibido. El polémico artista también aseguró que recurrió a este producto después de sufrir importantes efectos secundarios por los antibióticos que le habían recetado para tratar la enfermedad, algo que fue analizado en un programa de Equipo de Investigación de 2024.

Por su parte, Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, rebatió esa versión en una entrevista concedida al pograma. "Según él, se ha curado de una tuberculosis provocada por un hongo con un tipo de lejía que no sirve para lo que dice que sirve", afirma el experto, que cuestiona la eficacia del producto mencionado por el artista.

Así, Molina explicó que el CDS es "una lejía mucho más corrosiva", utilizada en el ámbito industrial para la potabilización del agua, y negó que exista evidencia científica que respalde su uso como tratamiento para la tuberculosis.

A su juicio, si Bosé padeció realmente esta enfermedad infecciosa, fueron los antibióticos los que hicieron efecto, independientemente de que él atribuya la curación al CDS. Además, añade que, en caso de haber sufrido una infección secundaria por hongos, "su propio sistema inmunitario probablemente respondió y se curó solo, sin necesidad de ninguna sustancia".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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