"Cuando me paso, voy al médico, analítica, receta y andando": las palabras de un empresario que usa Ozempic para adelgazar

Equipo de Investigación emitió el 12 de enero de 2024 un programa dedicado a Ozempic, 'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz' en Equipo de Investigación', un fármaco para adelgazar y combatir la obesidad que se hizo viral en las redes sociales.

En este programa, Equipo de Investigación entrevistó a Álvaro Gabarró, un empresario catalán que ha utilizado Ozempic para perder de peso. Desde que lo descubrió, asegura que las inyecciones de este medicamento son su único método de adelgazamiento. Eso sí, tiene control médico, tal como podemos conocer en este vídeo.

Después de explicar que tras dejar de fumar ganó unos 10 kilos y que acudió a un médico privado especializado que le sugirió utilizar el Ozempic, comienza a relatar su experiencia con este medicamento. "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando", aseguraba en este programa, valorando especialmente el hecho de conseguir resultados sin necesidad de recurrir a métodos extremos: "sin métodos drásticos y sin sufrimientos de regímenes".

No obstante, Gabarró admitía también que no ha tenido experiencias demasiado negativas con las dietas, aunque reconoce su falta de constancia: "Tampoco he sufrido muchos, pero cuando lo he intentado, pues me aburro y los dejo". Por último, el empresario relata que se ha administrado Ozempic en tres ocasiones a lo largo de los últimos tres o cuatro años y advierte, no obstante, de su efecto rebote si no cuidas los hábitos: "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".