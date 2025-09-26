Ahora

Cristian Jerez, el influencer que trajo el negocio del chocolate con pistacho de Dubai a España: "Fui rápido, uno de los primeros"

Cristian Jerez, influencer con más de 150.000 seguidores, explica en este vídeo cómo vio el negocio de traer a España la receta del chocolate de Dubái relleno de pistacho. Hoy vende 200 tabletas diarias a 15 euros cada una.

La fiebre del pistacho no se queda en Dubái. En España, el fenómeno también se expande y rostros conocidos se suman al dulce viral.

Algunos empresarios ven la oportunidad y se aprovechan de esta publicidad gratuita. Cristian Jerez, influencer con más de 150.000 seguidores y socio de varios locales de copas en Madrid, detecto antes que nadie la oportunidad y convirtió el chocolate viral en su nuevo negocio.

En el vídeo sobre estas líneas explica que todo comenzó tras probar el chocolate en Dubái: "Me encantó, tanto que lo hacía en mi casa", comenta. Tras hacer pruebas, el siguiente paso fue traerlo a España "y cuando conseguí la receta decidí abrir una tienda".

"Fui rápido, uno de los primeros en traerlo a España", afirma Cristian, que explica que todas sus tabletas cuentan con pistacho "100% puro" que importa desde Italia porque, aunque asegura preferir el producto nacional, "los precios son desorbitados".

Cristian vende su chocolate como el más viral de España y todo, hasta el envase, recuerda al original de Dubái. Llega a vender hasta 200 tabletas al día a 15 euros cada una, un precio que según él se debe a la utilización de productos "100% naturales".

