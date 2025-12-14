"El cráneo se partió en dos": el momento que un cazador encuentra los cadáveres del crimen de Guanarteme

Cinco años después de la desaparición de Antonio Quesada y Ana María Artiles, un hombre encuentra sus cuerpos en un paraje abrupto y poco transitado, en el Barranco de las Vacas.

Antonio Quesada, de 76 años, y María Artiles, de 74, desaparecieron en marzo de 2012 tras acudir por la tarde a un banco a reunirse con Rogelio S.T., subdirector que se encargaba de sus cuentas. Sus cadáveres aparecieron cinco años después.

Cinco años después de la desaparición del matrimonio de Guanarteme, la perrita del cazador Carlos Díaz encuentra sus dos cuerpos en un paraje abrupto y poco transitado, lejos de las zonas más turísticas de Gran Canaria. Así lo cuenta en un especial de Equipo de Investigación que se emitió en 2024.

"Estaba cazando, entonces empezó la perra a escarbar y sacó huesos", describía entonces el hombre, que en un primer momento creyó que serían los restos de un animal, pero al ver la camisa supo que no era así. "Al levantar la camisa vi el cráneo y automáticamente se partió en dos. Después se cayó la prótesis de la dentadura", relataba.

La Policía Científica, compuesta por diez agentes y dos forenses, se desplazó hasta el Valle de Agüimes. Allí descendieron hasta el Barranco de las Vacas, donde descubrieron los dos cadáveres muy deteriorados. "Ambos cráneos presentan unas lesiones muy graves y uno de ellos está muy fragmentado", describía un criminólogo, quien repara en la misteriosa presencia de dos ramos de flores junto a los cuerpos.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

