"Es una forma de disuadir a la gente": así responde el dueño de un restaurante inspeccionado por cobrar el agua del grifo

Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada gratis, sin embargo, Equipo de Investigación comprobaba en 2023 que algunos restaurantes seguían cobrándola.

Son muchos los bares y restaurantes que en los últimos años han decidido cobrar por el agua del grifo amparándose en que está filtrada. Es más, los hosteleros alquilan máquinas de filtrado desde que el Gobierno lanzara una normativa por la que no se podía cobrar el agua del grifo. Este es el caso de un hostelero de Pedraza que llegó a cobrar el vaso de agua del grifo a 4,50 euros.

Equipo de Investigación viajaba en 2023 a la localidad de Segovia para entrevistar al dueño de este restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo. Muchos consumidores lo habían denunciado a través de internet. "Nunca se cobró", se defendía el hostelero, a pesar de reconocer que en la carta sí que aparecía el precio.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", le refería la redactora del programa. "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", reconocía.

Él aseguraba que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien". La inspección llegó a su restaurante a raíz de una queja por este asunto. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", afirmaba.

En 2023, ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". "Microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros", detallaba.

