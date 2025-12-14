¿Se puede (o debe) comprar Lotería de Navidad a través de Wallapop o Milanuncios?

Determinados números para la Lotería de Navidad son difíciles de conseguir, si no imposibles. ¿Qué ocurre cuando aparecen décimos para el sorteo en plataformas de venta de segunda mano?

Hay algunos números de la Lotería de Navidad que son más difíciles de conseguir que otros: los décimos que terminan en 25, por ejemplo, no se pueden conseguir online; las combinaciones que terminan en 13, número de la mala suerte por antonomasia, se agotan rapidísimamente... pero la gente los quiere. Y en estas situaciones, empieza la especulación. En 2023, Equipo de Investigación llegó a una serie de anuncios en plataformas de venta de segunda mano, como Wallapop o Milanuncios, en las que se ponían a la venta décimos para el sorteo de ese mismo año... con un precio superior al oficial.

Aunque había algunas ofertas por precios con un pequeño recargo, como 22 ó 23 euros y otras por el triple de su precio original, aparecían otras mucho más lucrativas. De hecho, las terminaciones 13 y 69 están entre las más demandadas. El equipo de Glòria Serra localizó un vendedor que tiene décimos terminados en 13 al precio de 250 euros, más de 12 veces el precio original. 230 euros de beneficio.

"Dos décimos serían 500 euros. Es la oferta y la demanda", asegura la persona que coge el teléfono al llamar para preguntar por los décimos. "No eres la única, he vendido varios". El vendedor se excusa: "Es como [lo que pasa con] las entradas de fútbol, que las compras por 50 euros y luego se venden por mil en el campo, en reventa", explica. Y ya ha vendido alguno, "cuatro", dice. "He mirado por Internet y no hay ni un 13 suelto", insiste. Pero la pregunta que le hacen es la obvia: "¿Y esto es legal?". "A ver... no... no es legal, no", responde. Sabe que se expone a una sanción, pero son 230 euros de beneficio, claro.

Desde SELAE son conscientes de que esto ocurre. "No se puede negar que existe. Se debe, más o menos, a los usos y costumbres... pero es algo que sabemos que existe", asegura a Equipo de Investigación el subdirector del Juego de Loterías y Apuestas del Estado Juan Antonio López. Pero no le queda más que ofrecer la información oficial: la Lotería de Navidad oficialmente sólo se vende en administraciones y puntos de venta oficiales. "Cualquier cosa de fuera... es ajena a Loterías".

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

