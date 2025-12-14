Un hostelero, al saber que no hay diferencia entre el agua filtrada y la del grifo: "Me están tomando el pelo"

Equipo de Investigación lleva a un establecimiento que alquila un sistema de filtrado de agua los resultados de un laboratorio que demuestran que no hay diferencias significativas con respecto al agua del grifo. Así reacciona el responsable del local.

Son muchos los bares y restaurantes que en los últimos años han decidido cobrar por el agua del grifo amparándose en que está filtrada. Es más, los hosteleros alquilan máquinas de filtrado desde que el Gobierno lanzara una normativa por la que no se podía cobrar el agua del grifo. Este es el caso de un hostelero de Pedraza que llegó a cobrar el vaso de agua del grifo a 4,50 euros

En un especial de 2023 sobre las clavadas sufridas por los clientes, Equipo de Investigación analizaba en un laboratorio algunos de estos abusos y no dudaba en llevar a analizar el agua del grifo y el agua filtrada.

El equipo regresaba después a los restaurantes con los resultados. En uno de ellos, el hostelero mostraba el sistema de filtrado ante las cámaras y explicaba que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el empresario reaccionaba con sorpresa. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunciaba. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detallaba. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

