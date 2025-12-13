La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo

¿Por qué es importante? El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que el PSOE tiene que detener la "hemorragia" de escándalos o "el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

El PSOE está contra las cuerdas. Ya sea por la trama de las mascarillas, la de los hidrocarburos, la detención (ya puesta en libertad) de Leire Díez o por las diferentes denuncias por acoso sexual contra miembros del partido, los socios han endurecido su discurso contra el Gobierno.

Este viernes, en 'Al Rojo Vivo', Yolanda Díaz lanzó un ultimátum a los socialistas: "Es insoportable la corrupción y los puteros. El Gobierno tiene que ser reformulado, de manera ra-di-cal. Este cambio tiene que darse. Tienen que hacer una limpieza de arriba a abajo".

Una línea que también ha enfocado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este sábado. "Necesitamos explicaciones del presidente", ha afirmado hablando de una necesaria "remodelación" del Ejecutivo.

Ahora bien, ya no son solo los socios del Gobierno quienes avisan al PSOE de que así no se puede seguir, sino que también los socios de legislatura han lanzado varias advertencias de que el Ejecutivo se está desangrando.

"Es una situación que no puede prolongarse en el tiempo, año y medio, hasta el final de la legislatura; La situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento", ha expresado el presidente del PNV, Aitor Esteban, en la Asamblea General de la formación vasca.

Los nacionalistas vascos denuncian un "goteo de escándalos" que avisan de que podría desembocar en unas elecciones: "O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

Mientras tanto, desde Esquerra Republicana exigen compromisos firmes para acabar con tanto escándalo. "Se necesitan hechos y compromisos firmes para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción", ha apuntado su líder, Oriol Junqueras.

Dos formaciones que se suman a los avisos de Sumar, que también han dividido advertencias entre las formaciones que lo componen, como es el caso de Izquierda Unida.

"Depende de cómo se gestione esto va a seguir o no la legislatura. Nosotros queremos que siga, pero no vale cualquier precio. Si queremos salvar esta situación solamente se puede hacer con cirugía radical. Contundencia, celeridad, explicación y transparencia", afirma Antonio Maíllo.

Porque si el PSOE quiere comerse las uvas en la Moncloa, también dicen desde Compromís, tiene que dar explicaciones veraces, sinceras y rápidas, esas que los socios empiezan a pedir con más insistencia que nunca.

