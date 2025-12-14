Ahora

Cobrar el cubierto, el servicio de mesa o el agua del grifo: las prácticas de algunos restaurantes que no están permitidas

Equipo de Investigación analizaba en 2023 las cartas de algunos locales de hostelería para comprobar que son muchos los que incluyen en sus cartas servicios que no deberían cobrarse al cliente.

Hoy, en Equipo de Investigación, Gloria Serra analiza los precios abusivos de ciertos servicios en 'Clavadas'

Acudir a un bar o restaurante y que te cobren por el servicio de mesa o, incluso, por el agua del grifo es algo más que habitual. En un especial de 2023, Equipo de Investigación analizaba este tipo de prácticas y algunas de las mayores clavadas a clientes para poner sobre la mesa cuáles son las acciones que no se pueden hacer conforme a la ley vigente.

Así, algunos expertos recomendaban entonces prestar atención a lo que se lee en las cartas de bares y restaurante y en todos los elementos que aparecen escritos en ella. Porque, aparte de los platos, también puede haber otros servicios y productos que no está permitido cobrar, como es el caso del cubierto y el servicio de mesa.

Además, el equipo de este programa advertía de que tampoco es legal poner en el apartado del precio "según mercado" o negarse a servir agua del grifo gratis. De hecho, de esto último, se publicó una ley en julio de 2022 que obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua, no envasada, gratis.

