Emilia pone en alerta a España con Valencia en aviso rojo por acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas

Los detalles La AEMET ha lanzado alertas de diversa consideración en Galicia, Canarias, Ceuta, Melilla y en la mitad sur de la Península. En la provincia valenciana se ha enviado un ES-Alert a la población.

Emilia ha puesto en alerta a España con avisos especiales que se mantendrán hasta el lunes, afectando a la Península y las Islas Canarias. Se prevén lluvias intensas, tormentas, nevadas, fuertes vientos y oleajes. En Valencia, se ha emitido un ES-Alert por lluvias torrenciales, con la AEMET advirtiendo de posibles inundaciones. Almería y Granada están en alerta naranja, mientras que Cádiz y Málaga tienen aviso amarillo. En Canarias, aunque el viento amainará, las precipitaciones continuarán. La AEMET señala que la inestabilidad podría variar según cambios en la posición de la baja en altura. El lunes, se esperan fuertes precipitaciones en Castellón y otras áreas, con acumulados significativos. A partir del martes, una nueva perturbación atlántica traerá más lluvias intensas al área mediterránea y Baleares.

Emilia tiene en alerta a España. Tiene al país con avisos especiales que durarán al menos hasta el lunes y que dejarán tanto a la Península como a las Islas Canarias en situación de inestabilidad. En una por lluvias, tormentas, nevadas, fuertes vientos y oleajes que han llevado a Protección Civil a mandar incluso un ES-Alert en Valencia ante lo que está por llegar.

Porque la previsión es la que es. Porque hay alertas de diversa consideración en Galicia, en Canarias, en Ceuta, en Melilla y en la mitad sur de la Península. Porque Almería y Granada están en alerta naranja por tormentas y oleaje. Porque en Cádiz y Málaga están en aviso amarillo. Porque en el Mediterráneo ya están preparados.

Se esperan que las precipitaciones sean muy intensas, fuertes o muy fuertes e incluso torrenciales en Valencia. La Consellería de Emergencias de Interior, ante esto, ha informado de la emisión de un aviso especial que alerta de estas precipitaciones, con la AEMET alertando de aviso rojo por lluvias torrenciales en los litorales norte y sur de la provincia.

"Posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces. ¡Peligro extraordinario! Siga recomendaciones de Protección Civil", ha publicado la agencia en sus redes sociales.

Así, en Valencia ya han recibido una alerta de protección civil, ES-Alert, por fuertes lluvias. Así, recomiendan evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior", añaden.

Se espera que con el paso de las horas haya un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que pueden dar incluso acumulados de 180 litros acumulados en 12 horas en la provincia valenciana que además estarán acompañadas por tormentas y, ocasionalmente, con granizo.

Además, la AEMET ha lanzado avisos por precipitaciones en Almería. En zonas como Valle de Almanzora, Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas. En esas zonas se esperan acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 en 12 horas. Podrían incluso alcanzarse los 120 litros por metro cuadrado.

A su vez, Ceuta y Melilla estarán en riesgo por lluvias y fenómenos costeros. Similar situación, aunque con alerta naranja, habrá en las Islas Canarias en las que con el paso de las horas el viento irá amainando. Las precipitaciones, eso sí, podrían continuar con menor intensidad.

En ese sentido, AEMET ha recordado que ante la incertidumbre que hay con respecto a este tipo de situaciones, puede haber variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones ante cualquier pequeño cambio en la posición de la baja en altura y/o en la configuración del viento en niveles bajos.

Por otra parte, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y en el suroeste peninsular y a nublarse en el noreste. En el resto, cielos nubosos con intervalos de nubosidad baja matinal.

Las máximas se ampliarán en el Cantábrico, en las islas y en Melilla, mientras que las mínimas se suavizará en las Islas Canarias y en la Ibérica sur, agravándose en el cuadrante noroeste y tercio sur y con pocos cambios en el resto. Puede haber heladas débiles en montañas de la mitad norte y en la meseta norte de forma local.

Se esperan vientos moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico, mientras que se darán intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes y, en el resto de la geografía nacional, serán en general flojos.

Castellón, 100 litros el lunes 15

De cara al lunes 15, y de acuerdo al aviso especial, AEMET ha expuesto que las precipitaciones serán fuertes o muy fuertes y las tormentas se extenderán también a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón. Allí, los acumulados pueden llegar a 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A su vez, el paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque esperándose los mayores acumulados en las zonas mencionadas.

A partir del martes 16, una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, dando lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea; esto, unido al paso del frente que se inició el día anterior, provocará que nuevamente las precipitaciones se extiendan por gran parte de la Península y Baleares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.