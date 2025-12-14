Sánchez enarbola la bandera del feminismo en plena crisis: "Hemos sido los primeros en hablar de los derechos de las mujeres"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se felicita por su protocolo antiacoso dentro del partido después de las denuncias a diferentes miembros. "Siempre tenemos que recordar lo importante: todos los derechos y libertades de las mujeres han venido de la mano de ellas y del PSOE", sentencia.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha estado presente en un acto del PSOE en Cáceres junto a Miguel Ángel Gallardo con motivo de las elecciones de Extremadura. En sus palabras, ha sacado pecho del protocolo antiacoso de los socialisas en una semana en el que las denuncias contra miembros de su partido han abierto una gran brecha en la organización.

"Somos los primeros en aplicar el protocolo de acoso y de abuso. Hemos cometido errores como todos, pero hemos de recordar lo importante. Todos los derechos y las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del PSOE. Todos ellos", ha afirmado.

El presidente ha expuesto, en ese sentido, que han actuado "en consecuencia" al conocer los casos que ha habido en el seno del PSOE y ha recordado el 30 congreso del partido en Valencia: "Dijimos que éramos un partido feminista. Hemos aprobado una ley que hizo obligatorio para todos los partidos el incorporar y desarrollar protocolos de lucha contra el acoso. Nosotros. Lo hicimos obligatorio y lo pusimos en pie. Hay otros que no sabemos si lo han puesto o no en pie".

"Hemos sido los primeros que han hablado cuando ha tocado hablar de los derechos y libertades de las mujeres. Hemos sido los primeros en reconocer el derecho a la mujer a la interrupción del embarazo. En poner en pie la ley contra la violencia de género. En la ley de igualdad, de paridad en la representación de las mujeres en la vida social de España. En la ley de trata. Los que defendemos en el Congreso la abolición de la prostitución", ha insistido.

Sánchez, en sus palabras, ha expresado además que han sido "los primeros en poner en pie" el protocolo antiacoso y que lo hacen "con contundencia y transparencia".

NOTICIA EN DESARROLLO