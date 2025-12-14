Un científico, sobre los gatos callejeros: "Son la segunda especie invasora después de las ratas"

El experto Christian Gortázar analizaba en 2023 en Equipo de Investigación la proliferación de estos animales en núcleos urbanos y lanzaba una advertencia: "El número va aumentando de una forma espectacular".

Pese a que los gatos son los reyes de los mejores videos y memes de Internet, cada año se abandonan en España más 120.000. Estos animales, que ya tienen tomadas las calles de pueblos y ciudades, suponen un problema para la salud pública que Equipo de Investigación analizaba en 2023.

Así, se ponía de manifiesto que dar de comer a animales callejeros está multado hasta con 500 euros. Alimentarlos agrava un problema que incluso ha llegado al Congreso de los Diputaos. El científico Christian Gortázar advertía entonces de que "los gatos no confinados causan impactos negativos que afectan a la habitabilidad en el medio urbano y a la salud pública".

"Son una especie invasora de las más importantes, de hecho, después de la rata, el siguiente animal más dañino de hecho más de 800 científicos españoles expresemos nuestra preocupación porque la nueva ley de bienestar animal lo que hace es representar solo a un sector de la sociedad, digamos al sector animalista, el que piensa en el animal individuo y no representa tanto al sector que entiende al animal desde un punto de vista utilitarista y también desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación, que es igualmente importante", contaba Gortázar.

Según detallaba el científico, en España hay "seis millones de gatos de compañía", sin embargo, sostiene que se desconoce cuántos felinos hay en las colonias. "La única forma de gestionar a partir de ahora los gatos sin dueños va a ser a partir del método de captura, esterilización y suelta en el que se basa el sistema de colonias felinas", defendía.

Además, sostenía que "los presupuestos de los Ayuntamientos son limitados" y denunciaba que "se esterilizan 50, 60 o 100 animales de una población que alcanza los 1000", algo que considera "perder el dinero" y "tirar el dinero" porque "el número de gatos a lo largo del tiempo va aumentando de una forma espectacular, una demostración de que el método no funciona".

