"Cosita, no te enfades. Sabes que no te quiero contar para no implicarte en tus cosas". Este fue uno de los supuestos mensajes que, aparentemente, escribió Pedro, agente de la Guardia Urbana de Barcelona cuyo cadáver apareció calcinado en el interior del maletero de su vehículo en 2017.

El texto fue recibido por Rosa Peral, condenada por el crimen. Supuestamente la víctima le envió estas palabras a su WhatsApp, como mostró Equipo de Investigación en un trabajo estrenado en 2017 que laSexta ha emitido nuevamente este viernes.

Sin embargo, Pedro ya estaba muerto. La investigación de la Policía concluyó que el día del asesinato, los móviles de Rosa, Albert y la víctima se encontraban bajo el mismo techo.

La agente había suplantado la identidad de su pareja cuando éste ya había sido asesinado, tal y como indicaron los repetidores en cada momento. "Joder, estaba durmiendo a las niñas", respondió la misma al número de Pedro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.