"En Corea del Norte no hay alquileres ni hipotecas y la sanidad es pública": así 'vende' Cao de Benós el régimen norcoreano a los estudiantes

En este vídeo, Equipo de Investigación analizaba las charlas de Alejandro Cao de Benós en diversos ateneos o colegios mayores donde vende las 'bondades' del régimen dictatorial de Corea del Norte.

A pesar de defender el régimen de Corea del Norte, cuestionado por las Naciones Unidas, los estudiantes abarrotan las conferencias de Alejandro Cao de Benós por toda España, donde congrega a cientos de personas en ateneos, asambleas vecinales y colegios mayores vendiendo las bondades del régimen dictatorial.

"En Corea del Norte no existen alquileres ni hipotecas, y la sanidad es gratuita. Además, la jornada de trabajo son ocho horas, normalmente de lunes a jueves, y el viernes el trabajo es voluntario", afirmaba Cao de Benós en una conferencia en un colegio mayor de Madrid.

Natalia Bella Purón, organizadora de la conferencia, el español buscado por el FBI "no nos cobró nada; solo pidió que se le pagase el transporte".

Si no recibe dinero de Corea del Norte por sus cargos y no cobra por los viajes que organiza ni por las conferencias, ¿de qué vive Alejandro Cao de Benós? En el vídeo sobre estas líneas, él mismo respondía a esta pregunta.

