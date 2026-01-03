Ahora

Hemeroteca de Equipo de Investigación

"En Corea del Norte no hay alquileres ni hipotecas y la sanidad es pública": así 'vende' Cao de Benós el régimen norcoreano a los estudiantes

En este vídeo, Equipo de Investigación analizaba las charlas de Alejandro Cao de Benós en diversos ateneos o colegios mayores donde vende las 'bondades' del régimen dictatorial de Corea del Norte.

Alejandro Cao de Benós defiende el régimen de Corea del Norte, ampliamente cuestionado por la ONU, y atrae a cientos de personas en ateneos, asambleas vecinales y colegios mayores, donde promociona las supuestas bondades de este régimen dictatorial.

A pesar de defender el régimen de Corea del Norte, cuestionado por las Naciones Unidas, los estudiantes abarrotan las conferencias de Alejandro Cao de Benós por toda España, donde congrega a cientos de personas en ateneos, asambleas vecinales y colegios mayores vendiendo las bondades del régimen dictatorial.

"En Corea del Norte no existen alquileres ni hipotecas, y la sanidad es gratuita. Además, la jornada de trabajo son ocho horas, normalmente de lunes a jueves, y el viernes el trabajo es voluntario", afirmaba Cao de Benós en una conferencia en un colegio mayor de Madrid.

Natalia Bella Purón, organizadora de la conferencia, el español buscado por el FBI "no nos cobró nada; solo pidió que se le pagase el transporte".

Si no recibe dinero de Corea del Norte por sus cargos y no cobra por los viajes que organiza ni por las conferencias, ¿de qué vive Alejandro Cao de Benós? En el vídeo sobre estas líneas, él mismo respondía a esta pregunta.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 'Equipo de Investigación'. Vuelve a ver este reportaje completo en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Fuertes explosiones sacuden Caracas y provocan grandes columnas de humo en medio de las tensiones con EEUU
  2. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  3. Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos
  4. Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal
  5. La borrasca Francis dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana
  6. Ni rubia, ni tonta: la rebelión de Marilyn Monroe contra todos los que quisieron hacerla pequeña