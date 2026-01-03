La AEMET activa un aviso especial de nevadas desde el domingo al martes por la borrasca Francis

Los detalles El temporal de nieve comenzará este domingo por la tarde y las mayores nevadas se esperan durante la madurada del domingo a lunes.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por fenómenos adversos debido a las nevadas previstas entre el domingo y el martes en el centro, norte y este peninsular, causadas por la borrasca Francis. Este sábado, chubascos impulsados por la borrasca han comenzado a afectar al oeste de Andalucía, avanzando hacia Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Las lluvias serán más intensas en el Golfo de Cádiz, con Huelva, Cádiz y Málaga bajo aviso. El domingo se espera un temporal de nieve que afectará principalmente a Castilla y León, Aragón, Cataluña y Castellón, intensificándose en la madrugada del lunes.

Este sábado, la borrasca ha impulsado chubascos que entran por el oeste de Andalucía y se mueven en sentido antihorario. Suben hacia Extremadura, Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid, aunque los más intensos entran por Portugal y se espera que también sean fuertes en las próximas horas por el Golfo de Cádiz.

El foco está en el Golfo de Cádiz porque las lluvias serán persistentes y a ratos intensas. Huelva y las costas de Cádiz y Málaga están en aviso por lluvias y tormentas. También se activa la alerta por el viento de Mediterráneo y a últimas horas pueden producirse lluvias intensas en el entorno de Valencia.

Ahora bien, las lluvias se darán de manera más generalizada el domingo, sobre todo en el Mediterráneo, desde Portugal y estrecho hasta Cataluña, también en Baleares, Ceuta y Melilla.

Eso sí, el aviso especial es por un temporal de nieve que comenzará este domingo por la tarde. Castilla y León, Aragón, el interior de Cataluña y Castellón esperan nevadas este domingo cuya mayor intensidad será durante la madrugada del lunes, momento en el que también podrían verse en Madrid y el noreste de Castilla-La Mancha.

Ya en la tarde de lunes, las nevadas irán remitiendo en el este, aunque irán a más en el Cantábrico y en la zona de Granada.

