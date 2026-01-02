Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"

Los detalles En un nuevo acta notarial, el líder del Partido Popular ha remitido a la magistrada la conversación completa que mantuvo con el entonces president de la Comunitat Valenciana a través de 'WhatsApp'.

Alberto Núñez Feijóo entregó al juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que intercambió el 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, durante la gestión de la DANA en Valencia. Los mensajes, revelados por 'El Mundo', muestran a Feijóo ofreciendo apoyo y solidaridad a Mazón, quien agradece los ánimos mientras lidia con la crisis. A lo largo de la conversación, discuten la situación crítica, con decenas de desaparecidos y problemas de acceso a pueblos afectados. Feijóo ofrece su presencia en las zonas afectadas y enfatiza la importancia de la comunicación y coordinación con las autoridades locales.

Alberto Núñez Feijóo ha entregado este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tal y como la magistrada a cargo de la instrucción le requirió. Unos mensajes que comenzaron poco antes de que el president llegara al CECOPI y en los que Mazón reconoce que la UME ya estaba desplegada mucho antes de lo que afirmaría más tarde.

En dichos 'WhatsApp' entregados en un acta notarial, avanzados en primera instancia por 'El Mundo', es el líder del PP nacional el que inicia la conversación a las 19:59, es decir cuando Mazón ya había retomado el contacto con Salomé Pradas y su equipo tras 37 minutos de desconexión total todavía sin justificación, y lo hace para mandarle ánimos al hacerse eco de los estragos del temporal: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

La respuesta de Mazón llega nueve minutos después (20:08) y solo tres antes de que se enviara el Es-Alert a la población, donde el entonces president es escueto y se limita a dar las gracias por los ánimos y a emplazarle a hablar en otro momento: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto".

Feijóo responde a las 21:19 (ya con el president en el CECOPI), tras no haber podido coger el teléfono al líder valenciano, y se centra en los detalles de los daños causados por el temporal: "Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, amigos". Como recoge el citado medio, Mazón vuelve a intercambiar mensajes con él a las 21:45, cuando le reconoce que están "desbordados": "No sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

Desde ese momento, ambos no hablan durante una hora y media, hasta que Feijóo vuelve a escribirle (23:21) para preguntarle sobre la ayuda que está proporcionando el Gobierno en ese momento: "Dice el gobierno que os ha llamado... espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente".

"Más o menos, si; Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah", replica el valenciano. Tras ello, el líder 'popular' quiere más información sobre el contacto con el Ejecutivo nacional: "A qué hora os han llamado? Qué ministro tienes de referencia?". "Si que he hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana; El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", le informa Mazón.

Seguidamente, Feijóo le pregunta: "Cuándo crees que se acaba la DANA?". Mazón, de mensaje en mensaje, va respondido las preguntas de su líder nacional: "Hace una hora (sobre la llamada del Gobierno). Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME". "A las tres de la mañana como pronto. Noche eterna por delante (especifica sobre la duración del temporal)". "Y van a aparecer bastante más. Un puto desastre va a ser esto, presi", concluye Mazón.

Por último, Feijóo le escribe para ofrecerle su presencia en las zonas afectadas: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". Además, añade en un mensaje final: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tu informando".

