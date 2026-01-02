Un violinista demanda a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Los detalles La demanda se registró el 31 de diciembre ante el Tribunal Superior de California. En el escrito, Brian King Joseph sostiene que el rapero habría incurrido en un "comportamiento depredador" durante su gira.

Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias, según informa 'Variety'. Los hechos se sitúan en torno a la gira 'Based on a True Story: 2025 Tour'. La demanda, presentada el 31 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de California, alega que Smith habría mostrado un "comportamiento depredador". Joseph, contratado para un concierto en San Diego, afirma que su relación con Smith se volvió personal. Un incidente en marzo de 2025 en Las Vegas, donde desaparecieron sus pertenencias, intensificó las acusaciones. Un abogado de Smith niega las acusaciones y promete defenderse legalmente.

El actor estadounidense y rapero Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, finalista de 'America's Got Talent', por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias.

Los hechos, según ha informado el medio 'Variety', se sitúan alrededor de 'Based on a True Story: 2025 Tour', la gira musical de Smith vinculada al lanzamiento de su primer álbum en dos décadas.

La demanda se registró el 31 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de California. En el escrito, Joseph sostiene que Smith habría incurrido en un "comportamiento depredador" y que había "preparado de forma deliberada una explotación sexual" durante la citada gira.

De acuerdo con el relato incorporado en la documentación que acompaña a la demanda, Joseph afirma que el intérprete de 'Men In Black' lo contrató a finales de 2024 para actuar en un concierto en San Diego y que, posteriormente, le propuso unirse a la gira 'Based on a True Story' y colaborar en un nuevo álbum.

Así, el demandante relata que, con el tiempo, ambos habrían desarrollado una relación personal estrecha, y que Smith le habría repetido expresiones como "Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más".

Un episodio clave en marzo de 2025

La demanda sitúa un episodio clave en la primera etapa del tour, en marzo de 2025, durante una parada en Las Vegas. Joseph defiende que su bolsa, en la que estaba la llave de su habitación, desapareció durante horas, hasta que la localizaron y se la devolvieron.

A partir de ahí, creyó que personal vinculado a la organización habría accedido a su habitación sin permiso. En este sentido, el violinista ha indicado que más tarde encontró en su bolsa objetos que no le pertenecían, como productos de higiene personal y medicación con receta, además de una nota que interpretó como que "un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para tener actos sexuales" con él.

Según el escrito judicial, el músico comunicó lo sucedido a la seguridad del hotel, a representantes de Smith y a una línea policial. La demanda añade que, pocos días después, un integrante del equipo de Smith lo habría acusado de inventarse el incidente y de intentar avergonzarlo, tras lo cual se le informó de su salida de la gira.

Un abogado niega las acusaciones

Por su parte, un abogado de Smith ha negado las acusaciones en declaraciones a la revista 'People'. "Las acusaciones del señor Joseph relativas a mi cliente son falsas, carentes de fundamento y temerarias. Se niegan categóricamente y emplearemos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz", ha manifestado el representante del actor.

