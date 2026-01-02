Hasta 300 guardias civiles vigilan la rave ilegal en el embalse del Cenajo (Albacete) que comenzó en Nochevieja

Los detalles En estos momentos, se mantienen tanto el cerco perimetral sobre la zona para impedir el acceso de vehículos, como el control y la seguridad en las vías de comunicación próximas.

Unos 300 agentes de la Guardia Civil componen el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la rave ilegal que se celebra en el entorno del embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, de la provincia de Albacete, y cuyo segundo día ha transcurrido con normalidad y sin incidentes. El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil está compuesto por efectivos de las Comandancias de Albacete, Murcia, Guadalajara, Toledo, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

Además, se mantienen tanto el cerco perimetral sobre la zona para impedir el acceso de vehículos, como el control y la seguridad en las vías de comunicación próximas. En este sentido, la carretera AB-408, que transcurre entre el cruce de la CM412 y CM3217, se mantiene controlada por el estacionamiento de vehículos en los márgenes, regulando la circulación para permitir el paso de vehículos y personas a las localidades cercanas al lugar.

Según información de la Guardia Civil, unos 1.000 vehículos llegaron al embalse del Cenajo con motivo de la celebración de la 'Big Fucking Party', aunque han apostillado que no saben la cifra exacta de los asistentes a esta fiesta no comunicada ni autorizada.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde finalmente consiguieron comenzar la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.

Precisamente, hace justo un año se organizó la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party 2025' en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas.

