La reacción de la hermana de Esther López al ver el interrogatorio a Óscar por la muerte de la joven: "Venga, por favor"

Equipo de Investigación confrontaba en este vídeo la declaración de Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López, con lo que dicen las antenas de telefonía, según un perito forense, y lo que dice la hermana de la víctima, Inés López.

Equipo de Investigación reconstruyó las piezas del caso de Esther López, la mujer de 35 años que apareció muerta en una cuneta de Traspinedo.

En el vídeo sobre estas líneas, David del Olmo, perito informático forense, explica qué dicen las antenas de telefonía y las conexiones bluetooth de su móvil sobre Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther.

Del Olmo también apunta que el móvil de Esther López entró "en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y que se mantuvo así "entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en 'modo avión' el teléfono de Óscar".

Sin embargo, ante la jueza, Óscar negó haberlo hecho. "Nunca pongo el móvil en 'modo avión'".

"Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez. Delante de mis narices", afirma rotunda Inés López, hermana de Esther, que no se cree la versión del acusado.

