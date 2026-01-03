La confesión de un empresario que usa Ozempic como único método para adelgazar: "Cuando me paso, visita al médico, receta y andando"

Álvaro Gabarró, empresario catalán, compartía con Equipo de Investigación su experiencia tras haber usado varias veces Ozempic como método para adelgazar. Asegura que tiene efecto rebote "si no cuidas las formas".

Equipo de Investigación tuvo la oportunidad de conversar con Álvaro Gabarró, un empresario catalán que ha utilizado Ozempic para adelgazar,

Desde que lo descubrió, las inyecciones de este medicamento para la diabetes se han convertido en su único método de adelgazamiento. Gabarró explicaba en el vídeo sobre estas líneas que todo comenzó cuando dejó de fumar y engordó 10 kilos.

Al ver que "no podía dominar ese incremento de peso" decidió acudir a un médico privado especializado, que le recomendó utilizar Ozempic. Cuando Álvaro comenzó el tratamiento pesaba 95 kilos, mientras que en el momento de la entrevista se encontraba en 88, aunque afirmaba que incluso llegó a bajar a 85 kilos.

"Aparte de la imagen, corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", afirma. Respecto a los eventos sociales, Gabarró explicó que con este medicamento perdía tanto el apetito que llegaba a sentarse "a cenar sin hambre": "Me tomo medio platito por quedar bien y poco más".

En su caso, asegura que con un mes y medio de tratamiento puede perder 5 kilos y, en caso de alargarlo, llegar a 10. Para él, es un método recurrente: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando. Analítica para ver que todo está bien y andando", reconocía el empresario, que destacaba cómo con este método se puede perder peso "sin métodos drásticos y sin sufrimientos de regímenes". "Tampoco he sufrido muchos, pero cuando lo he intentado, pues me aburro y los dejo", confesaba.

Gabarró reconocía que, tras inyectarse Ozempic tres veces en los últimos tres o cuatro años, "tiene efecto rebote si no cuidas las formas": "Ahí es donde tengo que tomar la decisión de 'o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien'".

Respecto a los efectos secundarios, apunta que únicamente ha notado que le "desregula un poquito" a la hora de ir al baño.

