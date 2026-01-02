Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos

Los detalles Las heridas que sufrieron los asistentes, en su mayoría jóvenes, que se congregaron en el bar fueron tan graves que los funcionarios suizos dijeron que podría llevar días antes de que se revelaran los nombres de todos los muertos.

Suiza está conmocionada tras el incendio en el local Le Constellation en Crans-Montana, que dejó al menos 47 muertos y más de 100 heridos durante una celebración de Nochevieja. Emanuele Galeppini, un golfista italiano de 16 años, fue la primera víctima identificada. Las autoridades suizas advierten que el número de muertos podría aumentar debido a la gravedad de las quemaduras. Los esfuerzos de identificación son complejos, utilizando muestras dentales y de ADN. La causa del incendio está bajo investigación, aunque se descarta un atentado. España ha ofrecido recibir heridos y no se reportan víctimas españolas.

Suiza sigue conmocionada. El trágico incendio en el local Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza, ha supuesto un shock total en el país, cuyos efectivos han comenzado la dolorosa tarea de identificar los cuerpos quemados en un fuego que envolvió un local lleno de gente y mató, según las autoridades italianas, a al menos 47 personas, e hirió a 119, que celebraban Nochevieja.

Emanuele Galeppini, un golfista internacional italiano de 16 años que vivía en Dubai, fue la primera víctima en ser identificada públicamente. La Federación Italiana de Golf, que citó como víctima al joven golfista italiano, dijo que "lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que llevó consigo pasión y valores genuinos".

Varios de los heridos graves fueron trasladados a unidades especializadas en quemados de hospitales de toda Europa, mientras que un funcionario suizo advirtió que el número de muertos podría empeorar. "Muchos de ellos (los heridos), entre 80 y 100, se encuentran en estado crítico", declaró el viernes por la mañana a la radio RTL Stéphane Ganzer, responsable de la seguridad de la zona del Valais, donde se encuentra Crans-Montana.

Búsqueda desesperada

Los padres y amigos de los jóvenes desaparecidos han pedido desesperadamente noticias de sus seres queridos mientras las embajadas extranjeras se esforzaban por determinar si sus ciudadanos estaban entre las personas atrapadas en una de las peores tragedias que han azotado a Suiza.

Por su parte, Marco, un joven de 20 años de Milán, dijo a Reuters que 20 de sus amigos estaban desaparecidos: "Algunos están heridos, en mal estado. Otros están completamente a salvo. Y de algunos de nuestros amigos no tenemos noticias. Nos dijeron que nunca los encontraron", dijo. "Nadie puede ayudarnos a encontrarlos", añadió.

"Es necesario realizar todo este trabajo porque la información es tan terrible y delicada que no se puede comunicar nada a las familias a menos que estemos 100% seguros", declaró Mathias Reynard, jefe de gobierno del cantón del Valais. Los expertos estaban utilizando muestras dentales y de ADN para identificar a las víctimas por el estado de los cuerpos por las quemaduras, añadió.

Causa bajo investigación

Los cuerpos de los fallecidos ya han sido retirados del bar, según informó a Reuters un funcionario suizo. Asimismo, la Policía seguía en el lugar para continuar las investigaciones sobre la causa de la tragedia mientras descartaban que se tratara de un atentado.

Algunos relatos de los supervivientes y vídeos difundidos en las redes sociales sugieren que el techo del sótano del bar podría haberse incendiado cuando se colocaron bengalas en botellas de champán, cuyas llamas habrían incendiado rápidamente el techo de la discoteca subterránea.

Axel, que estaba en el lugar donde comenzó el incendio, dijo a los periodistas que no sabía cómo logró salir "milagrosamente". Volcó una mesa y se escondió detrás para protegerse del fuego, antes de subir las escaleras. "No veíamos nada, me estaba ahogando", dijo. Usó una mesa y luego los pies para romper una ventana y salir, evitando lo que, según él, era una sola puerta demasiado estrecha para la multitud que intentaba escapar.

Italianos y franceses entre los desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani , quien se encontraba en Suiza, declaró que solo tres de las personas hospitalizadas por lesiones aún no habían sido identificadas. Añadió que 13 italianos se encontraban hospitalizados y seis estaban registrados como desaparecidos. "En cuanto a la investigación, el fiscal jefe (de Suiza) me informó que ya se han realizado decenas de entrevistas. El objetivo es determinar quiénes son los responsables de esta inmensa tragedia", declaró Tajani, a lo que añadió que "algo faltó, algo no funcionó".

El periódico francés 'Le Midi Libre' informó que una mujer francesa fue identificada entre las víctimas mortales del incendio. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés declinó hacer comentarios. Las autoridades suizas dijeron que alrededor de 40 personas murieron, pero Italia ha estimado el número de muertos en 47, basándose en información de las autoridades suizas.

España ofrece su disponibilidad a recibir heridos

España ha ofrecido a Suiza la disponibilidad del país a recibir heridos del incendio en la estación suiza y a prestar la ayuda que puedan necesitar. Un ofrecimiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una conversación que ha mantenido este viernes con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, de la que ha informado a través de la red social X.

Albares, que ha insistido en que hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas en el siniestro, ha trasladado al ministro suizo sus condolencias y la solidaridad "por el catastrófico incendio".

