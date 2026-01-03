Abren una investigación penal contra los dueños del bar de Crans-Montana en el que han muerto al menos 47 personas

Los detalles Los agentes han confirmado que a la pareja de franceses se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.

La Policía del Cantón de Valais ha iniciado una investigación penal contra la pareja francesa que gestionaba el bar 'Le Constellation' en Crans-Montana, tras un incendio en Nochevieja que dejó al menos 47 muertos. Se les acusa de homicidio, lesiones e incendio por negligencia, aunque se mantiene la presunción de inocencia. La tragedia ha conmocionado a Suiza, con 119 heridos y cuerpos aún por identificar debido a la gravedad de las quemaduras. Algunos heridos graves están en hospitales europeos, y la cifra de muertos podría aumentar. El fuego comenzó por bengalas en botellas de champán que incendiaron rápidamente el techo.

La Policía del Cantón de Valais ha informado que se ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaba el bar 'Le Constellation', en Crans-Montana, donde se registró un incendio en Nochevieja que acabó con la vida de al menos 47 personas.

A ambos, tal y como han confirmado los agentes, se les acusa de "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia". La Policía ha añadido que hasta que no exista condena se les aplica el principio de presunción de inocencia.

Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais "han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes", precisaron las autoridades

Mientras, Suiza sigue sumida en la conmoción. En la tragedia provocada por el incendio en el local de la estación de esquí en Crans-Montana. El shock ha sido total en un país cuyos efectivos tratan de identificar los cuerpos quemados en un fuego que ha dejado, además de los 47 fallecidos, a otras 119 personas heridas.

Las quemaduras que sufrieron los asistentes, en su mayoría jóvenes, fueron tan graves que los funcionarios han confirmado que podría llevarles días confirmar el nombre de todos los muertos.

Varios de los heridos más graves están en unidades especializadas en quemados de hospitales de toda Europa, mientras en Suiza advierten que la cifra de muertos podría aumentar. " Muchos de ellos, entre 80 y 90, están en estado crítico", ha afirmado Stéphane Ganzer, responsable de la seguridad de la zona del Valais donde está Crans-Montana.

El incendio tuvo su origen en varias bengalas que se colocaron en botellas de champán, que provocaron unas llamas que prendieron fuego de forma rápida al techo de la discoteca subterránea.

