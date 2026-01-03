Hemeroteca de Equipo de Investigación
Equipo de Investigación accede a los últimos mensajes de Esther López: "Estoy en casa esperando a Luisillo"
Equipo de Investigación muestra en este vídeo los últimos mensajes que mandó Esther López antes de que se perdiera su rastro en la madrugada del 12 de enero de 2022 en Traspinedo.
"Ey amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", envió la mujer de 35 años a un amigo. Siete horas después, su rastro se perdería para siempre.
Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC, reconstruye para Equipo de Investigación los sucesos de aquella noche en Traspinedo, donde "todo el mundo se conoce y casi nunca pasa absolutamente nada".
"Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque han quedado para ir a ver el partido de fútbol de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en un pub. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón", señala en el vídeo sobre estas líneas.
Una hora después, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tía, yo ahora me voy a ir a mi casa, y ya cada uno en su casa", respondió la joven.
Francisco Pérez apunta que Esther finalmente decide encontrarse con ellos en el bar donde está Carolo y Óscar, al que Esther "conoce desde hace muchísimos años". Allí permanecen hasta las 2:20. Serían los últimos en abandonar el local.
