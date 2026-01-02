Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija en una imagen de archivo

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en el Hotel Fairmont de San Francisco el jueves, según informaron medios como 'TMZ' y 'PEOPLE'. El Departamento de Bomberos fue alertado de una emergencia médica a las 2:52 horas y, al llegar, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Toda la información fue entregada al Departamento de Policía y a la Oficina del Médico Forense para una investigación más profunda. Actualmente, se desconocen las causas de su muerte. Victoria, de 34 años, había seguido brevemente la carrera actoral de su padre, debutando en 'Men In Black II'.

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta este jueves en un hotel de San Francisco, California, según han informado este viernes medios como 'TMZ' y 'PEOPLE'.

Fuentes policiales han indicado a 'TMZ' de que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso Hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.

En este sentido, un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco ha informado a este medio de que las unidades de este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 horas tras haber sido alertados de que se había producido una emergencia médica.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación de la situación y solo pudieron confirmar el fallecimiento de Jones. 'TMZ' ha señalado al respecto que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. No obstante, un médico forense acudió al lugar tras el fallecimiento y realizó una investigación preliminar.

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles al respecto.

Victoria Jones, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. La joven siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en 'Los hombres de negro II' (Men In Black II) en 2002, cuando aún era adolescente. Posteriormente, apareció en 'One Tree Hill' (2003) y en 'Los Tres Entierros de Melquíades Estrada' (2005), película dirigida por su padre, en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

