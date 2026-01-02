Mueren tres personas en un incendio en Carabanchel, Madrid

Los detalles Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias.

Tres personas han muerto durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un incendio surgido en la tercera planta de una vivienda situada en el distrito madrileño de Carabanchel (Madrid), según ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid a través de su perfil en la red social X.

A la llegada de los Bomberos de Madrid, el fuego rompe por la fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura.

Durante la extinción del fuego, que se ha dado en la Calle Moreno del distrito madrileño, han encontrado los cuerpos sin vida de tres personas, por lo que el Samur ha confirmado posteriormente los fallecimientos.

El incendio ha afectado también a dos áticos superiores, por lo que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Ante el suceso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha enviado su pésame a los familiares de los tres fallecidos. Así lo ha expresado en su cuenta de la red X, donde ha querido mostrar su solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas del fuego "en estos momentos de dolor". Francisco Martín también ha querido transmitir su agradecimiento a los servicios de emergencia por su "rápida actuación" recordando que las causas del incendio están siendo investigadas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este viernes sus condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas. A través de un mensaje publicado en la red social X, el regidor ha trasladado "todo su cariño y condolencias", al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia por su actuación.

"Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo", ha señalado Almeida en el mismo mensaje.

Otro incendio en Leganés con 11 evacuados

No ha sido el único fuego en Madrid en las últimas horas. Un incendio ocurrido en la noche de este jueves ha calcinado por completo una habitación en una vivienda del número 26 de la calle Doctor Martín Vegue, en Leganés, y ha obligado a evacuar a once personas, mientras que cuatro han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación leve de humo.

Según han comunicado fuentes del 112 Comunidad de Madrid, los Bomberos han tenido que evacuar a cuatro personas del domicilio en cuestión y a otras siete de la planta superior del edificio.

Al lugar de los hechos se ha desplazado también el SUMMA 112, que ha atendido a siete personas, entre las que dos hombres y dos mujeres han tenido que ser trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo, el cual habría inundado el hueco de la escalera al quedar abierta la puerta de la vivienda afectada.

