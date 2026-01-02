"No hay dinero en la cuenta, no somos gilipollas": el momento en que las víctimas de 'Anita la fantástica' estallaron contra la estafadora

Equipo de Investigación recuerda con un empresario víctima de una estafa de Ana María Vicente cómo fue el tenso momento en el que 36 golfistas descubrieron en el mismo aeropuerto que no podían subirse al avión.

Con una imagen reformada y una nueva agenda de contactos, Ana María Vicente presume de sus redes y los nuevos contratos que firma.

Uno de ellos, con un conocido empresario del sector del golf para un viaje internacional a Koala Lumpur: "Decía que nos podía conseguir descuentos del 40 y el 50% y ahí fue donde nos enganchó", afirma.

36 jugadores de golf se presentaron un 11 de noviembre en el aeropuerto para viajar a Kuala Lumpur. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando, al llegar allí, la mujer les contó que habían tenido problemas con la compañía aérea, lo que provocó su indignación.

"Hemos tenido problemas; Qatar ha tenido problemas no de overbooking porque no se puede decir que haya hecho un overbooking, pero es un overbooking; sabéis que está el Mundial de futbol también y hay una expedición gubernamental de 75 personas que nos están dando por culo", justificaba Ana, a lo que una de las víctimas le respondió que no había podido pagar "porque no hay dinero en la cuenta".

"Ana, que no somos gilipollas", añadió el hombre, tras lo que la estafadora le dijo que le parecía "bien" que estuviera grabando con su teléfono, pero que no se escondiera.

En las imágenes del tenso momento entre la estafadora y sus víctimas, que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas y donde le recuerdan su "historial" de estafas, 'Anita, la fantástica' "no se amilana en ningún momento": "Es una persona que está muy acostumbrada a lidiar con estos problemas" destaca el empresario, que perdió un total de 80.000 euros.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 'Equipo de Investigación'. Vuelve a ver este reportaje completo en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.