María Corina Machado posiciona a González Urrutia para "tomar el poder" en Venezuela tras la detención de Maduro

¿Qué ha dicho? La ganadora del Premio Nobel de la Paz ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que ha afirmado que el país se tiene que preparar para una "transición democrática" con un Gobierno de González Urrutia.

María Corina Machado ha celebrado la detención de Nicolás Maduro por el Ejército de Estados Unidos, destacando que ahora enfrentará la justicia internacional por sus crímenes. La líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha anunciado que Edmundo González Urrutia será su sucesor para liderar una transición democrática en Venezuela. Machado ha instado a los venezolanos a estar preparados para implementar cambios y ha pedido a los residentes en el exterior movilizarse para apoyar la reconstrucción del país. Edmundo González Urrutia ha reafirmado que son "horas decisivas" y que están listos para esta transformación.

María Corina Machado ha festejado la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y ha posicionado a Edmundo González Urrutia como su sucesor para "hacer valer nuestro mandato" y dar comienzo a una "transición democrática" en Venezuela.

La líder opositora venezolana, recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha utilizado sus redes sociales para publicar un comunicado en el que muestra su satisfacción con la detención de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos: "Desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

"Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", ha añadido en su mensaje.

Para Machado, ha llegado la hora de que "la soberanía popular y nacional rijan nuestro país", posicionando a su formación como los encargados de liderarla: "Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

Porque para la Nobel de la Paz, Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran". "Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", agrega.

De hecho, Machado ha emplazado a los venezolanos residentes en el país a que "estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales".

"A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela", ha concluido en un comunicado encabezado por el título "Llegó la hora de la libertad".

Edmundo habla de "horas decisivas"

Un comunicado que ha citado Edmundo González Urrutia para avisar a los venezolanos de que "son horas decisivas" para Venezuela. En su cuenta de X, el opositor venezolano ha afirmado que están "listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

