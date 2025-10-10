Compraba arroz para alimentar a perros de la calle: así era la rutina matutina de Matilde en Lombok antes de ser asesinada

Equipo de Investigación se desplaza a la isla de Lombok, donde descubre cómo era la rutina matutina de Matilde antes de ser asesinada. La mujer paseaba durante más de una hora y después desayunaba en la playa.

El 10 de junio de 2025, 21 antes de su desaparición, Mati aterrizó en la isla indonesia de Lombok, un destino que conocía bien, ya que durante los últimos cuatro años había entrado y salido decenas de veces por su aeropuerto.

Con mayoría musulmana, tres millones de habitantes y salarios de apenas 150 euros al mes, Lombok es el reverso tranquilo y barato de la vecina Bali. Allí Mati se reencontraba con su círculo de mochileros, amigos de paso con los que compartía rutas y cafés. A sus 72 años, Mati seguía viviendo como siempre quiso: ligera de equipaje y sin miedo a nada.

El 16 de junio, Mati se instaló en el hotel Bumi Aditya, un conjunto de bungalows humildes en Senggigi, su refugio habitual. Desde el hotel, mantenía contacto diario con sus amigas. La mujer contaba su rutina a través de los audios que enviaba cada mañana: "Ya doy a comer a mis perros y ahora voy a tomarme un cafelito y a estudiar un poquito de indonesio , que me gusta".

Todos los días pasaba frente a la mezquita, a apenas 100 metros de su hotel. Su paseo matutino duraba más de una hora, tras lo que desayunaba en la playa. "Solía verla dando de comer a los perros. Ella siempre pasaba por aquí, pero no hablaba con nadie. Daba una buena sensación, de buena persona", expresa un vecino, quien indica que Mati "compraba arroz para dejarlo ahí y que vinieran los perros". "Desde que Matilde se fue, no los he vuelto a ver", añade.

