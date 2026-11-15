"Es como un cochino, sacas dinero por todos sitios": el 'rey de la chatarra' muestras a Equipo de Investigación Desguaces La Torre

El programa recorría con Luis Miguel Rodríguez, dueño de la empresa de desguaces más conocida de Madrid, las enormes instalaciones de este negocio que le ha convertido en el 'rey de la chatarra".

Solo en 2016, el último año que Desguaces La Torre publicó sus cuentas, facturó 26 millones de euros. Su propietario, Luis Miguel Rodríguez explicaba en 2024 a Equipo de Investigación que fundó la empresa "una parcela de tierra que le dejó su abuela.

El conocidoc como 'rey de la chatarra' asegura que decidió montar este negocio porque lo vio en una película de cine y se le quedó grabado para siempre en la cabeza. Así, con 22 años crea un pequeño desguace alejado de Madrid.

En la actualidad y en el momento del reportaje, con la subida del precio de los coches nuevos y el retraso en las entregas, tiene una media de 3.000 clientes cada día.

Equipo de Investigación recorre junto al 'rey de la chatarra' las gigantescas instalaciones de Desguaces La Torre y explica cómo funciona su modelo de negocio de ventas de piezas de coches que fue pionero en España: "Aquí cogen, preguntan el precio, lo que vale. Le interesa un parachoques, un volante, lo que sea. Le hacen aquí la nota. Y con esto va a caja y paga y ya sale y se la lleva".

Asegura no saber cuánto dinero genera su empresa, si bien sí que apunta que "hay 400 personas trabajando". También indica que la superficie de Desguaces La Torre es de un millón cien mil metros cuadrados y asegura que su negocio "es como un cochino, que sacas dinero por todos los sitios".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

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