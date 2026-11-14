El abogado de la familia de Jesús González señala a Antonio Caba: "Estaba interesado en convencer de que se fue voluntariamente"

El letrado Dionisio Pérez relata cómo el entorno del empresario desaparecido sospechó desde el primer momento del corredor de fincas, a quien la víctima había prestado más de 24.000 euros.

Desde el instante en que se perdió el rastro de Jesús María González Borrajo, su entorno más cercano descartó por completo la hipótesis de una ausencia voluntaria. Fue su hermano Miguel quien interpuso la denuncia y contrató al abogado Dionisio Pérez, cuyas revelaciones en Equipo de Investigación pusieron de manifiesto las contradicciones y el trasfondo económico que rodeaban al caso.

Según explicó el letrado, la convicción en el seno familiar fue inmediata: "Su hermano Miguel tiene clarísimo desde el principio que la desaparición no es voluntaria, es forzosa", aseguraba Pérez al reconstruir los primeros pasos de la búsqueda.

Pagarés pendientes y préstamos de 24.380 euros a Antonio Caba

Aunque la primera inspección de la Guardia Civil en el domicilio habitual del empresario no arrojó señales evidentes de violencia, las pruebas documentales encontradas poco después apuntaron directamente hacia un móvil económico.

El hermano de la víctima localizó un contrato de venta de dos vehículos junto a varios pagarés que debían abonarse prácticamente en el momento de la desaparición. A estos documentos se sumaron hallazgos aún más comprometedores realizados por los propios agentes en relación con el corredor de fincas Antonio Caba: "La Guardia Civil halla un contrato de préstamo de 10.000 euros y otro de 14.380 que se hace por parte de Jesús a Antonio Caba", detalló el abogado.

La coartada del viaje a Paraguay para desviar la investigación

Con esos vínculos financieros sobre la mesa, las sospechas del letrado y de la familia se centraron desde el primer día en Caba, especialmente al observar su insistencia en difundir una versión alternativa sobre el paradero del empresario:"Antonio Caba estaba muy interesado en convencer a los investigadores y a toda la gente de que Jesús se había ido voluntariamente. Hablaba de sus negocios en Paraguay, o decía que se había ido a hacer un viaje de placer", subrayó Dionisio Pérez sobre la actitud del sospechoso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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