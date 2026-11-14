La última llamada de Jesús González antes de desaparecer en la que nombró a Antonio Caba

El empresario avisó a su pareja a las 14:40 horas de que estaba en un descampado junto al corredor de fincas; horas después, el hallazgo de su medicación intacta en casa hizo saltar todas las alarmas.

El rastro del empresario Jesús González Borrajo se perdió por completo tras acudir a una cita con el corredor de fincas Antonio Caba. Así lo reconstruyó Equipo de Investigación a través del testimonio directo de Claudia Gómez, pareja de la víctima, quien detalló paso a paso cómo transcurrieron las últimas horas en las que tuvo noticias suyas.

Aquella mañana, nada más levantarse y antes siquiera de tomar su tratamiento diario, Jesús escribió unos mensajes a su novia. Sin embargo, el contacto decisivo se produjo a primera hora de la tarde, cuando el empresario la llamó por teléfono desde un lugar abierto.

Una llamada a las 14:40 horas desde un descampado

Claudia recuerda con precisión la hora de aquella comunicación y el sonido del viento que se colaba al otro lado de la línea:"Él me llama a las 14:40 horas y me doy cuenta de que hace mucho aire. Le pregunto si está en la calle y me responde que está en un descampado y que iban por el coche. Me cuenta que está con unas personas y Antonio Caba y le respondo que termine con ellos y que luego me cuente. Eso es lo último", relata Claudia Gómez.

Se pierde la señal a las 20:00 horas y saltan las alarmas

Tras pasar toda la tarde esperando sin recibir respuesta, la preocupación llevó a Claudia a marcar su número alrededor de las 20:00 horas. El teléfono dio tono durante unos instantes hasta que, repentinamente, se cortó por falta de cobertura.

Ante el silencio, decidió contactar con la mujer encargada de la limpieza de la vivienda de Jesús para pedirle que se acercara al domicilio a comprobar si se encontraba allí. Lo que descubrieron al entrar confirmó que algo grave había ocurrido: la cama estaba sin hacer, su agenda —de la que jamás se separaba— seguía en el comedor y sus pastillas permanecían intactas tanto en la cocina como en la mesilla de noche.

Esa medicación resultaba vital para el empresario, que en aquel momento atravesaba una grave enfermedad. Al conocer que había salido sin ella, el temor de su pareja fue inmediato: "Pienso que está desmayado, que le pasa algo dentro de la casa", confesaba Claudia al recordar el inicio de una angustiosa búsqueda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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