"Estoy en un descampado": la última llamada de Jesús González Borrajo antes de ser asesinado en Manzanares

La pareja del empresario desaparecido relata cómo le escuchó rodeado de aire y acompañado por el corredor de fincas Antonio Caba antes de perderle la pista para siempre.

El conocido como crimen de Manzanares giró en torno a dos desapariciones separadas en el tiempo pero conectadas por un mismo sospechoso: el corredor de fincas Antonio Caba. Mientras en 2022 los investigadores le situaban en el centro de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, las pesquisas volvieron a poner el foco sobre un caso previo que seguía sin resolverse: el del también empresario Jesús González Borrajo.

Por ambas muertes, la Fiscalía pide actualmente 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares al considerarle responsable de acabar con la vida de los dos hombres junto a su presunto cómplice, Gaspar Rivera. Tal y como reconstruyó Equipo de Investigación en un especial sobre el caso, los indicios alrededor de la desaparición de González Borrajo resultaron inquietantes desde el primer momento.

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inspeccionó la vivienda del empresario tras denunciarse su ausencia, los agentes encontraron una escena que descartaba una marcha voluntaria.

La cama estaba sin hacer y Jesús se había dejado en casa su agenda personal y su medicación, un tratamiento del que nunca se separaba.

Esas pastillas eran vitales para él, ya que en el momento de los hechos padecía una grave enfermedad. Así lo explicó su entonces pareja, Claudia Gómez, quien aportó a los investigadores el dato clave sobre dónde y con quién se encontraba el empresario justo antes de desaparecer, en medio de una operación de compraventa de coches en la que participaba Caba.

Claudia recuerda con exactitud la llamada telefónica que mantuvo con él y el ruido ambiental que le llamó la atención desde el primer segundo:"Le llamo, me doy cuenta de que hace mucho aire y le pregunto si está en la calle. Me dice: 'No, estoy en un descampado, vienen a por el coche'. Le digo: '¿Pero estás solo?'. Y responde: 'No, estoy con unas personas y Antonio Caba'. Eso fue lo último", relata la mujer. Aquella breve conversación se convirtió en el último rastro con vida de Jesús González Borrajo y en una pieza fundamental para situar a Antonio Caba junto a la víctima en los instantes previos al crimen.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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