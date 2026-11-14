La fría reacción de Antonio Caba al hallar el cadáver de Juan Miguel Isla: "No movió ni un músculo"

Testigos presentes durante el rescate de los restos mortales en el pozo de su finca aseguran que el corredor de fincas, para quien la Fiscalía pide 46 años de prisión, permaneció completamente impasible.

La misteriosa desaparición de dos empresarios en un intervalo de tres años en la localidad manchega de Manzanares (Ciudad Real) destapó uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos. En el centro de la investigación se sitúa Antonio Caba, un intermediario y corredor de fincas acusado de acabar presuntamente con la vida de ambos hombres para quedarse con su dinero.

En un reportaje emitido por Equipo de Investigación, el programa reconstruyó uno de los momentos más reveladores de las pesquisas: el instante en que la Guardia Civil localizó en 2022 los restos mortales de Juan Miguel Isla en el fondo de un pozo situado dentro de una propiedad vinculada al propio sospechoso.

Una frialdad absoluta frente al pozo de su finca

Mientras los agentes trabajaban en la recuperación del cuerpo ante la mirada de los presentes, una cámara captó a lo lejos la figura de Antonio Caba observando toda la escena. Lejos de mostrar nerviosismo o alteración, su actitud llamó poderosamente la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Según explicó al programa la periodista de 'El País' Patricia Ortega Dolz, los testigos directos del operativo coincidieron al describir la reacción del acusado:

"Se mantuvo impasible a pesar de que estaban rescatando los huesos de un cadáver en su finca. Se mantuvo completamente inerte, no movió un músculo", relató la periodista sobre la actitud del corredor de fincas.

Dos crímenes y una petición de 46 años de cárcel

El hallazgo del cuerpo de Juan Miguel Isla permitió avanzar en una investigación que también conectaba a Caba con una desaparición anterior: la del empresario Jesús María González Borrajo.

Tras concluir la fase de instrucción, la Fiscalía solicita actualmente 46 años de prisión para Antonio Caba al considerarle responsable de la muerte de ambos empresarios junto a su presunto cómplice, Gaspar Rivera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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