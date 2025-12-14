El chocolate negro no es más saludable: "La mayor parte de estos estudios están financiados por la propia industria"

Beatriz Robles, tecnólogo de los alimentos, desmiente el típico mito sobre el chocolate negro amargo. "Nutricionalmente, no podemos afirmar que uno sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", dice.

En los últimos tiempos el precio del cacao ha sufrido una subida considerable (algo que sucede en otros muchos alimentos). En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa analizada este encarecimiento y buscaba los porqués.

Así, el programa hablaba con la tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles, que desmentía el histórico mito de que el chocolate negro es saludable. Según Robles, que una tableta indique un 99% de cacao no significa que sea más sana que una de chocolate con leche. "Nutricionalmente no podemos afirmar que uno sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", señalaba entonces.

Respecto a cuál engorda más, la especialista lo tenía claro: "No se trata de que unos alimentos engorden más que otros, sino de que no son productos que aporten ningún beneficio a la salud". Por eso, recomendaba un consumo muy ocasional. "Al final, cuanto menos, mejor".

Además, Robles explicaba cómo, en los últimos años, se ha difundido la idea de que el cacao es cardiosaludable y que un alto porcentaje de cacao podría ser beneficioso para la salud. Sin embargo, insistía en que "la mayoría de los estudios que defienden estas propiedades están financiados por la industria chocolatera, lo que supone un claro conflicto de intereses".

