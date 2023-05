En el programa 'El precio del sol', que Equipo de Investigación estrenó en febrero de 2023 y laSexta vuelve a emitir este viernes, recogen la problemática que vive el municipio de Cartaojal, en Antequera, donde estaba prevista la instalación de cuatro parques fotovoltáicos.

Los vecinos se mostraron preocupados por los efectos negativos de estas macroplantas que, aseguran, podrían reportar al pueblo mucho dinero per prefieren que no se pierda trabajo ni zonas de cultivo, de caza o de ocio. "Renovables sí, pero no así", defienden los afectados, que aseguran que el pueblo quedará "rodeado" por estas plantas y afectará a su modo de vida.

No son los únicos que protestan por este tipo de macroplantas, hay más pueblos españoles que afrontan esta problemática. Además, unas 200 asociaciones de ecologistas se han unido contra ellas y llevan dos años denunciando la cara B de la energía limpia. Una de las últimas reivindicaciones fue ante el Congreso de los Diputados contra el real decreto que agiliza los trámites administrativos para las macroplantas y que, según ellos, impide que los ciudadanos se impongan contra ellas.

