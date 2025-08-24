Equipo de Investigación habla con una pareja de afectados por un tatuador a domicilio: "Me pasé todo el fin de semana llorando"

En un reportaje de 2022 el programa aborda el mundo de los tatuajes, en el que destaca que pese a que en España solo está permitido tatuar en un estudio con sus licencias pertinentes, en las redes sociales proliferan los anuncios que ofrecen estos servicios en viviendas.

Equipo de Investigación entrevistó en un reportaje de 2022 a dos afectados por un tatuador a domicilio, cuyo trabajo derivó en "una chapuza", tal y como denunciaron en un reportaje. Pese a que en España solo está permitido tatuar en un estudio con sus licencias pertinentes, en las redes sociales proliferan los anuncios que ofrecen estos servicios a domicilio.

Precisamente fue en una de estas plataformas donde esta pareja encontró a su 'tatuador': "Me saltó una oferta que había sido ganadora de un sorteo", aseguraba al programa Patricia, quien concretó que por los dos diseños pagaron "60 euros". Tras contarles "que había estado tatuando en Barcelona", les "citó en una vivienda que se supone que tenía como un estudio".

Allí, "había una silla, unos cuantos dibujos, las máquinas de tatuar y las tintas", recuerda Patricia, que ya durante el proceso empezó a sospechar del desastre en el que acabaría convertido su tatuaje: "Una de las veces giré la cara y digo 'y esos puntos'". Cuestión ante la que el tatuador le quitó importancia asegurando que se difuminarían, e incluso, subrayando que quedaría "muy guapo".

En el caso de Adrián "se supone que es un corazón", pero "así ha simple vista parece que lo ha hecho un niño chico", lamenta el joven, que no duda en destacar que no le hizo "nada" de lo que habían acordado, previamente. En ese sentido, Patricia asegura que se sintieron "fatal" tras ver el resultado de sus tatuajes, llevándola a pasar "todo el fin de semana sin parar de llorar". Desde entonces, tampoco se pone camisetas que dejen ver la parte de arriba de su brazo donde lleva el tatuaje.

Si bien trataron de interponer una denuncia, los agentes les trasladaron que "no podían recogerla", puesto que ellos habían elegido tatuarse. Por su parte, el presunto tatuador "sigue tatuando" en el municipio sevillano de Utrera, según tiene entendido Patricia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 emitido en laSextay que puedes volver a ver en Atresplayer.