Cao de Benós, en Equipo de Investigación: "Me dijeron personas del Ministerio del Interior que iban a por mí por mi ideología"

Cao de Benós defendió en un programa de Equipo de Investigación en 2022 que tenía armas porque ha recibido "amenazas de muerte, y algunas con detalles muy concretos".

En 2022, Equipo de Investigación dedicó un reportaje a Alejandro Cao de Benós, fundador de la Asociación de Amistad con Corea, que denunció una "persecución política" contra él. Cao de Benós fue detenido en Madrid tras estar en busca y captura por el FBI por un delito de estafa al presuntamente ayudar al régimen norcoreano a evadir sanciones económicas impuestas por la Administración norteamericana. Tras comparecer ante el juez quedó en libertad a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pero, ¿quién es Alejandro Cao de Benós? El catalán llegó a convertirse en una de las figuras más importantes del régimen de Kim Jong-un, como mostró este reportaje de Equipo de Investigación. En España, la Guardia Civil le investigaba en una operación contra el tráfico de armas.

Sin embargo, Cao de Benós defendió que tenía armas porque había recibido "amenazas de muerte, y algunas con detalles muy concretos". "Antes de que la Guardia Civil registrara mi casa, ya me dijeron que iban a por mí. Me dijeron personas del Ministerio del Interior que iban a por mí por mi ideología. Es que eso tiene un tramo largo que mucha gente desconoce", aseguró en el programa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Cao Benós' en atresplayer.com.