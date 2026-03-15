El camarero que denunció a su jefe habla en Equipo de Investigación: "Cotizaba 10 horas, pero trabajaba 40"

Equipo de Investigación hablaba en 2022 con Carlos Muñoz, un camarero que se vio obligado a denunciar a su jefe. "Después de estar ocho o nueve meses en ese trabajo, solo había cotizado 15 o 20 días", contaba al programa de laSexta.

Equipo de Investigación viajó hasta Córdoba en este programa de 2022 para hablar con Carlos Muñoz, un camarero que decidió denunciar a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo por las condiciones laborales en las que había estado contratado. El joven explicó que su contrato reflejaba solo una pequeña parte de las horas que realmente trabajaba. "Yo estaba oficialmente contratado por 10 horas semanales pero yo echaba sí o sí unas 40", reconoció.

Según relató, las 30 horas restantes las cobraba fuera de nómina. "Al final de mes el jefe nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar y ahí nos daba en mano en un sobre lo que era la cantidad total del sueldo", contó.

Muñoz lamentó especialmente que este tipo de prácticas fueran frecuentes en el sector. A su juicio, se trataba de algo "bastante usual" en el mundo de la hostelería. "Si quieres comer y pagar el alquiler, tendrás que pasar por el aro", afirmó.

El camarero también explicó que no recibió su contrato hasta tres meses después de haber empezado a trabajar, y únicamente tras insistir en varias ocasiones. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, descubrió que figuraba con una categoría profesional distinta a la que realmente desempeñaba: aparecía como "ayudante de cocina". Además, los horarios que recogía el documento le resultaban sorprendentes: "De 14 a 15 h y de 22 a 23 h".

El problema, explicó, no solo afectaba a su salario, sino también a su cotización. "Si tú cotizas 10 horas en vez de 40, ¿qué pasa? Que cuando llegas a ver los días cotizados para conseguir el paro, me encuentro que de los 8 meses que había trabajado, había cotizado 15 o 20 días. Entonces, claro, no puedes ni tan siquiera pedir el paro", relató.

Esa situación fue la que finalmente le llevó a denunciar. Muñoz explicó que presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo, algo que podía hacerse de forma anónima. Según contó, los trabajadores incluso tenían un grupo de WhatsApp en el que sus jefes les avisaban de las visitas de los inspectores y se indicaba cómo debían responder a sus preguntas.

En uno de esos mensajes se les daban instrucciones claras: "Tenéis que decir que estáis dos horas trabajando. Y si os preguntan si tenéis grupo de WhatsApp o algo, decís que no tenéis. Recordadlo, que es muy importante, ¿vale?".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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