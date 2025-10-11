Óscar escribió a la hermana de Esther López horas después de su desaparición: "Dijo que iba donde Carolo"

El único encausado por la muerte de la joven de Traspinedo no dudó en dar su versión de lo que había sucedido la noche en la que se le perdió el rastro. "Al día siguiente cuando me escribe Carolo me dice que ahí no ha estado", señala Óscar.

Es uno de los casos criminales más conocidos de los últimos años y aún está sin resolver. El rastro de Esther López se perdió de madrugada el 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. Durante días, los investigadores y ciudadanos a título personal realizaron batidas para encontrar a la joven sin dar con su paradero. Finalmente, un senderista encontró el cadáver de Esther López el 5 de febrero en una zona que ya había sido previamente batida.

En un especial de Equipo de Investigación de ese mismo año, el programa analizaba las claves del caso y hablaba con investigadores, amigos y familiares de la joven. Así, Inés, hermana de Esther, relataba cómo Óscar, amigo de la joven y actualmente único encausado por el crimen, se puso en contacto con ella después de la desaparición. Además, autorizaba a Equipo de Investigación a emitir el mensaje que le mandó.

"Yo la dejo exactamente en la entrada de 'El Romeral'. Me dice que se iba donde Carolo y al día siguiente, cuando me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos, le respondo: 'Te la habrá dado parada esta y tal'. Él me doce que ahí no ha estado. '¿Cómo que no? Si iba para tu casa', decía el mensaje de Óscar, que también comentaba que no le dieron más importancia porque sabía que Esther quería bajar a Valladolid, por lo que habría llamado a alguien y se habría bajado. "Luego por la tarde, Carolo me escribe y me dice que no entraban los mensajes. Ahí le contesto que estaría en casa", agregaba.

Aunque la versión de Óscar cambia ante la jueza. "Cuando dejamos a Carolo, me dijo que quería bajar a Valladolid y le dije que no porque tenía que trabajar. Me dijo que parara porque se iba donde Carolo. Sé que con él quedan a menudo, que van a su casa. No puedo confirmar si tenían algún tipo de relación", explicó.

Ante la pregunta de la magistrada sobre si no se le encendió ningún tipo de alerta "teniendo en cuenta que habían bebido y consumido mucho", Óscar responde que "fue ella la que dijo que se iba andando donde Carolo". "Me llamó rancio y se medio enfadó conmigo", añadió.

