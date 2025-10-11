Las conversaciones de Óscar con otro amigo tras la desaparición de Esther López: "Es para darle una hostia"

Después de que se le perdiera la pista a la joven de Traspinedo, un gran dispositivo de búsqueda trataba de dar con su paradero mientras el único encausado por su muerte comentaba los hechos con otro amigo. "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar", decía Óscar.

Esther López desapareció la fría madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo fue encontrado en una cuneta casi un mes después, el 5 de febrero, pero mientras se trataba de dar con ellas los principales actores y protagonistas de la última noche de la joven estaban siendo investigados.

En un especial de Equipo de Investigación de ese mismo año, el programa analizaba el caso y hablaba con investigadores, amigos y familiares. También tenía acceso a algunos de los informes policiales sobre la investigación.

Inés, la hermana de Esther, aseguraba entonces que en el momento que desaparece sospechan de que algo ha pasado porque no era habitual que estuviera días sin comunicarse: "Ella salía y estaba pegada el móvil, es algo que han repetido mis padres continuamente. Ellos, en el momento en el que ese móvil se desconectó, algo se les giró dentro", explicaba.

Durante días, cientos de voluntarios rastrearon la zona. En concreto, la urbanización Parque Romeral donde reside su amigo Óscar, actualmente único encausado por la muerte de la joven, y el restaurante 'La Maña', próximo a la vivienda de Carolo.

"Conociendo la zona como la conocemos, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo, vino él a hablarnos. Dijo que se había estado moviendo por su cuenta también para preguntar a chicos por las peñas, a ver si la habían visto, se le veía preocupado. Justo apareció Óscar en dirección a Valladolid, aparcó en 'La Maña' y tenía una actitud muy nerviosa. '¿Dónde está esta tía?', se preguntaba manteniendo mucha distancia con nosotros", recordaba Roberto, primo de Esther López.

La Guardia Civil vigilaba las conversaciones de Óscar y Carolo. "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas, es para darle una hostia", decía Carolo a Óscar. "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y después de eso me ha llamado el Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana, muy raro todo. Yo qué sé", añadía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

